Сколько запасов вакцин от коронавируса есть в Казахстане

28 Декабря 2022, 12:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения напомнили, что казахстанцам доступны вакцины от коронавируса QazVac, Sinofarm и Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ревакцинация против КВИ по-прежнему остается единственной защитой от инфекции. В республике продолжается вакцинация и ревакцинация населения. Первую ревакцинацию получили 5,7 млн человек, или 70,5% от подлежащего населения, повторную ревакцинацию – 1,2 млн человек, или 54,8% от подлежащего населения», - сообщила вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, в среднем в сутки первой ревакцинацией прививаются 2600 человек, повторной ревакцинацией – 4300 человек.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции в сутки в среднем проходят 120 человек.

«В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин: QazVac, Sinofarm и Pfizer. В прививочных пунктах в остатке имеется 98 тысяч доз QazVac, 306 тысяч доз Sinofarm и 71 тысяча Pfizer»,- сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее данным, занятость инфекционных коек в стране составляет 13% (309 коек), реанимационных коек – 4% (17 коек).

Ранее сообщалось, что в Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза.