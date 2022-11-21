Сколько запасов урана осталось в Казахстане

21 Ноября 2022, 15:33

21 Ноября 2022, 15:33

Сколько запасов урана осталось в Казахстане

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане самая экологически чистая технология добычи урана. Об этом заявил главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» Аскар Батырбаев, выступая на международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом того, что ожидается большой спрос, ожидается строительство очень большого количества реакторов, Казатомпром тоже не сидит на месте. Мы являемся самым крупнейшим производителем в последние 10 лет. У нас самая экологически чистая технология добычи урана, метод ПСВ», - сказал Аскар Батырбаев

Он также рассказал об урановых запасах нашей страны.

«Казахстан имеет 12 % мировых запасов или вторе место в мире, разведанные запасы составляют 125 тыс. тонн и ресурсы примерно в 785 тыс. тонн. При текущем уровне производства, это примерно эквивалентно 30 годам производства на уровне 2021 года», - сообщил Аскар Батырбаев.

Представитель Казатомпрома выступил по средствам онлайн-трансляции.

В Сочи, в Парке науки и искусств «Сириус» начал работу международный форум «АТОМЭКСПО-2022» – одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли.

Форум объединил руководителей государственных структур, крупнейших вендоров и компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов, где обсуждаются актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий.