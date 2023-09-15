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    15:35, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько запасов подземных вод в Казахстане

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    Председатель Комитета геологии Министерства экологии и природных ресурсов Ерлан Акбаров рассказал о запасах подземных вод в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «У нас зафиксировано 43 млрд кубометров запасов подземных вод. Все это пресная вода. 45% этого фонда находится в южных регионах. Поэтому южные регионы лучше обеспечены подземными водами. Как известно, в западных регионах есть большие проблемы. Сейчас уже создано новое министерство, есть планы, что будет создана гидрологическая служба. Этому вопросу придается большое значение», - сказал Ерлан Акбаров в кулуарах после первого съезда геологов Казахстана.

    По его словам, деятельность по изучению подземных вод может перейти в Министерство водных ресурсов и ирригации.

    «Пока в нашей компетенции - изучение подземных вод, наблюдение за их запасами. Если Министерство водных ресурсов и ирригации создаст гидрогеологическую службу, все эти задачи, то есть ряд наших функций, могут перейти в это ведомство», - добавил спикер.


    Теги:
    Правительство РК Экология Вода Минэкологии Правительство
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