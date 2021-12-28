Сколько законопроектов подписаны Президентом РК в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев доложил об исполнении плана законопроектных работ Правительства на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План предусматривает разработку и внесение в Мажилис Парламента 25 законопроектов. На сегодняшний день из 25 законопроектов пять подписаны Главой государства, один принят Парламентом, 18 — находятся на рассмотрении Парламента, внесение одного законопроекта в Парламент будет рассмотрено на данном заседании», - сказал Марат Бекетаев на заседании Правительства.

По его словам, в течение года в План были внесены корректировки четырьмя постановлениями Правительства.

По трем законопроектам были перенесены сроки внесения в Правительство и Парламент. Это законопроекты по вопросам общественного контроля, стимулирования инноваций, развития цифровизации.

«По трем законопроектам изменены наименования. В целом, исполнение Плана за последние годы показывает позитивную динамику. В текущем году План на 2021 год не подвергался корректировке по включению дополнительных законопроектов», - заключил министр.



