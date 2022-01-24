Сколько задержанных в ходе беспорядков отпустили под подписку о невыезде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За преступления в ходе массовых беспорядков в учреждения уголовно-исполнительной системы доставлен 731 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За преступления в ходе массовых беспорядков в учреждения уголовно-исполнительной системы доставлено 731 лицо, из которых 20 арестованным судами и органами прокуратуры меры пресечения заменены на домашний арест или подписку о невыезде», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в следственных изоляторах находятся 711 человек.

«Все они содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью», - сказал Нурдильда Ораз.