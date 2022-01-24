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Сколько задержанных доставили из СИЗО в больницы

24 Января 2022 11:44
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Сколько задержанных доставили из СИЗО в больницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Сколько человек доставлено из следственных изоляторов в гражданские организации здравоохранения, рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации спикера, согласно правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов, все лица при поступлении из изоляторов временного содержания принимаются с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид и обязательно проходят обязательный медицинский осмотр.

«При выявлении телесных повреждений или заболеваний, им оказывается незамедлительная медицинская помощь. О каждом таком факте информируются органы прокуратуры. В случае невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждении, они доставляются в гражданские организации здравоохранения и проходят лечение в специализированных охраняемых палатах», - заверил Нурдильда Ораз.

По словам официального представителя МВД РК, на сегодня в таких условиях находятся 23 человека. Все телесные повреждения были ими получены на месте массовых беспорядков и зафиксированы нами при поступлении.

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#Борьба с преступностью   #Здравоохранение   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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