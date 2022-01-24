Сколько задержанных доставили из СИЗО в больницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Сколько человек доставлено из следственных изоляторов в гражданские организации здравоохранения, рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, согласно правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов, все лица при поступлении из изоляторов временного содержания принимаются с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид и обязательно проходят обязательный медицинский осмотр.

«При выявлении телесных повреждений или заболеваний, им оказывается незамедлительная медицинская помощь. О каждом таком факте информируются органы прокуратуры. В случае невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждении, они доставляются в гражданские организации здравоохранения и проходят лечение в специализированных охраняемых палатах», - заверил Нурдильда Ораз.

По словам официального представителя МВД РК, на сегодня в таких условиях находятся 23 человека. Все телесные повреждения были ими получены на месте массовых беспорядков и зафиксированы нами при поступлении.