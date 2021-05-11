Сколько заданий признали некорректными по итогам мартовского ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам мартовского ЕНТ 2021 года всего было удовлетворено на апелляции 21 тестовое задание. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые родители, увидев подобное задание в пробном тесте небольшой частной компании, занимающейся подготовкой к экзамену, принялись связывать этот вопрос с базой ЕНТ. Далее это подхватили СМИ и создался такой бородатый образ, который периодически используют даже авторитетные эксперты. Но появиться такие вопросы на ЕНТ никак не могут: каждое задание, разработанное опытнейшими педагогами, проходит 2 независимые экспертизы (тоже направляемыми из регионов профессионалами), а также ревизию при приёмке в базу», - написал Дидар Смагулов в Facebook .

По его словам, с недавнего времени за каждым из 120 000 тестовых заданий стоит конкретная фамилия ответственного за качество лица.

По поручению министра усилили и требования к разработчикам по стажу, достижениям и профессионализму, закрепив их ответственность договором и введя список недобросовестных разработчиков (чёрный список), попадание в который закрывает любую возможность участия в работе НЦТ.

«Поработали и внутри центра: провели несколько обучающих курсов по тестологии и ввели в должностные инструкции экспертов ответственность за качество каждого теста, а также запретили участие в разработке родственникам сотрудников центра. Все это уже сегодня привело к ощутимым и неоспоримым результатам: если в 2018 году по итогам апелляции некорректными было признано 101 тестовое задание, в 2019 - 58, 2020 - 27, а по итогам ЕНТ март 2021 - всего 21 тестовое задание было удовлетворено на апелляции», - сообщил Дидар Смагулов.