Сколько заданий признали некорректными по итогам мартовского ЕНТ
«Некоторые родители, увидев подобное задание в пробном тесте небольшой частной компании, занимающейся подготовкой к экзамену, принялись связывать этот вопрос с базой ЕНТ. Далее это подхватили СМИ и создался такой бородатый образ, который периодически используют даже авторитетные эксперты. Но появиться такие вопросы на ЕНТ никак не могут: каждое задание, разработанное опытнейшими педагогами, проходит 2 независимые экспертизы (тоже направляемыми из регионов профессионалами), а также ревизию при приёмке в базу», - написал Дидар Смагулов в Facebook .
По его словам, с недавнего времени за каждым из 120 000 тестовых заданий стоит конкретная фамилия ответственного за качество лица.
По поручению министра усилили и требования к разработчикам по стажу, достижениям и профессионализму, закрепив их ответственность договором и введя список недобросовестных разработчиков (чёрный список), попадание в который закрывает любую возможность участия в работе НЦТ.
«Поработали и внутри центра: провели несколько обучающих курсов по тестологии и ввели в должностные инструкции экспертов ответственность за качество каждого теста, а также запретили участие в разработке родственникам сотрудников центра. Все это уже сегодня привело к ощутимым и неоспоримым результатам: если в 2018 году по итогам апелляции некорректными было признано 101 тестовое задание, в 2019 - 58, 2020 - 27, а по итогам ЕНТ март 2021 - всего 21 тестовое задание было удовлетворено на апелляции», - сообщил Дидар Смагулов.