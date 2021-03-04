Сколько заболевших COVID-19 медиков получили соцвыплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько заболевших COVID-19 медиков получили социальные выплаты, сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря решению Главы государства, наряду с надбавками, более 9 тыс. заболевших медиков получили также социальные выплаты», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

Вместе с тем он выразил благодарность работникам акиматов, органов внутренних дел, пограничной службы, Министерства обороны и всех государственных органов, принявшим участие в противоэпидемических мероприятиях, всему гражданскому обществу, оказавшему посильную гуманитарную помощь в приобретении жизненно важных лекарственных средств и оборудования, а также волонтерам и безусловно журналистам за своевременное, открытое освещение и информационно-разъяснительную работу.