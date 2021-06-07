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    14:33, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько ясных дней на севере Казахстана

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские метеорологи рассказали, как измеряется продолжительность солнечного сияния и зачем нужны эти данные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», продолжительность солнечного сияния - время, в течение которого прямая солнечная радиация равна и больше 0,1 кВт на квадратный метр – измеряется в часах за сутки.

    «Метод определения продолжительности солнечного сияния основан на регистрации времени, в течение которого интенсивность прямой солнечной радиации достаточна для получения прожога на специальной ленте, укреплённой в оптической фокусе шаровой стеклянной линзы. Для измерений используется прибор Гелиограф Универсальный. В нашей области он установлен на метеостанциях в городе Петропавловске, селах Чкалово и Благовещенке», - рассказали в гидрометеорологической службе.

    По данным службы, среднегодовая продолжительность солнечного сияния в Казахстане высокая – около двух тысяч часов на севере и трех тысяч часов на юге страны. Количество ясных дней на севере, в среднем - около 120, на юге - 260.

    «Изменяется и суммарная радиация. Если на севере Казахстана она равна примерно 100 дж/кв.м. в год, то на юге - 155 дж/кв.м. Суммарная радиация неравномерно распределяется по временам года. Зимой земной поверхностью она частично отражается. Белый чистый снег отражает суммарную радиацию на 70-80%. В это время года в связи с небольшим углом падения солнечных лучей, краткостью дня, способностью снежного покрова отражать солнечные лучи величина солнечной радиации уменьшается», - рассказали в филиале Казгидромета.

    Метеорологи собирают и накапливают статистические данные по продолжительности солнечного сияния. После обработки и анализа они помогают в составлении прогнозов.


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