Сколько яхт и частных самолетов имеется во владении казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какими предметами роскоши владеют казахстанцы, сообщается в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в стране зафиксирован ввоз следующих предметов роскоши: крепких ликероводочных изделий – виски «MACALLAN 50YO» на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литра (сумма акциза – 714 тенге), коньяк «Cognac Remy Martin Louis XIII» на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге), вино «Сhateau Petrus» на сумму 888 929 тенге за 0,75 литра (сумма акциза - 26 тенге). Также завезены сигары «Cohiba» на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары «Don Antonio Churchills» на сумму 120 000 тенге за 40 штук», - отмечается в документе.

Кроме того сообщается о яхтах и самолетах.

«Яхты, частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц (490 яхт в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц; 248 самолетов в собственности у физических лиц, 665 – у юридических лиц)», - уточняется в консультативном документе.

При этом поясняется, что часть населения, имеющая высокие доходы в соответствии с международным опытом должна уплачивать повышенные налоги с предметов роскоши.