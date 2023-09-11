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    17:25, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько яхт и частных самолетов имеется во владении казахстанцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какими предметами роскоши владеют казахстанцы, сообщается в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в стране зафиксирован ввоз следующих предметов роскоши: крепких ликероводочных изделий – виски «MACALLAN 50YO» на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литра (сумма акциза – 714 тенге), коньяк «Cognac Remy Martin Louis XIII» на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза – 300 тенге), вино «Сhateau Petrus» на сумму 888 929 тенге за 0,75 литра (сумма акциза - 26 тенге). Также завезены сигары «Cohiba» на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары «Don Antonio Churchills» на сумму 120 000 тенге за 40 штук», - отмечается в документе.

    Кроме того сообщается о яхтах и самолетах.

    «Яхты, частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц (490 яхт в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц; 248 самолетов в собственности у физических лиц, 665 – у юридических лиц)», - уточняется в консультативном документе.

    При этом поясняется, что часть населения, имеющая высокие доходы в соответствии с международным опытом должна уплачивать повышенные налоги с предметов роскоши.


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