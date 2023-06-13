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    19:18, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Сколько яхт есть в собственности у казахстанцев

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    Фото: charterworld.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бекболат Орынбеков заявил, что в собственности граждан Казахстана есть более 490 яхт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос налога на роскошь в новом Налоговом кодексе рассмотрен по трем направлениям. Первый из них - недвижимость. Около 3,8 млн жителей страны имеют 6,8 млн объектов недвижимости. Второе – вопрос роскоши. По транспорту на автомобили стоимостью более 50 млн тенге может быть установлена прогрессивная шкала. У нас более 490 яхт, находящихся в собственности граждан Республики Казахстан. Третье направление связано с винно-водочной продукцией», - сказал Бекболат Орынбеков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Ранее вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил повысить транспортный налог для граждан, у которых есть собственные яхты и самолеты. Также хотят увеличить налог на имущество для владельцев нескольких квартир.


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