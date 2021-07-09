Сколько взрослого населения РК нужно привить, чтобы защитить детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое количество взрослого населения РК нужно привить, чтобы защитить детей? Об этом рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о детях, то с января заболело 28 тысяч 267 детей, в том числе 54 новорожденных. За семь дней июля зарегистрировано 1 682 случаев среди детей. Вот эти июльские цифры говорят о том, что заболеваемость среди детей в удельном весе выросла. Дети сегодня болеют коронавирусом чаще, нежели это было в начале года», - ответила спикер.

По ее словам, дети продолжают болеть в легкой и бессимптомной форме. 84% из них в легкой форме, порядка 16% - в форме средней тяжести.

«Когда мы говорим о 60% коллективного иммунитета, по сути, это практически все взрослое население Казахстана. Детей, которые не вакцинируются, у нас порядка 6 млн человек. Чтобы защитить наших детей и создать коллективный иммунитет, взрослые должны вакцинироваться. Все взрослые вакцинировавшись, должны защитить тех, кому нельзя сегодня по каким-то причинам», - сказала Айжан Есмагамбетова.