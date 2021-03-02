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    11:32, 02 Март 2021 | GMT +6

    Сколько выпускников медицинских университетов получают соцподдержку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об охвате мерами социальной поддержки выпускников медицинских университетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году из 1 683 трудоустроенных выпускников только 25% охвачены мерами социальной поддержки, из них на селе - 37%. При этом высокий охват выпускников мерами социальной поддержки наблюдается в Костанайской области – 81%, Северо-Казахстанской – 70%, в Атырауской – 57%, Западно-Казахстанской – 51%, а низкий охват отмечается в Алматинской области – 13%, Актюбинской – 12%, Туркестанской – 7%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, на селе низкий охват социальной поддержкой отмечается в Туркестанской области – 8%, Алматинской – 9%, Павлодарской – 14%, Мангыстауской – 29%, Восточно-Казахстанской областях – 35%

    «Таким образом, местными исполнительными органами не достаточно принимаются меры по обеспечению социальными гарантиями и закреплению кадров на местах», - отметил министр.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Социальная поддержка Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Общество Молодежь Минздрав РК
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