Сколько выпускников медицинских университетов получают соцподдержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об охвате мерами социальной поддержки выпускников медицинских университетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году из 1 683 трудоустроенных выпускников только 25% охвачены мерами социальной поддержки, из них на селе - 37%. При этом высокий охват выпускников мерами социальной поддержки наблюдается в Костанайской области – 81%, Северо-Казахстанской – 70%, в Атырауской – 57%, Западно-Казахстанской – 51%, а низкий охват отмечается в Алматинской области – 13%, Актюбинской – 12%, Туркестанской – 7%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, на селе низкий охват социальной поддержкой отмечается в Туркестанской области – 8%, Алматинской – 9%, Павлодарской – 14%, Мангыстауской – 29%, Восточно-Казахстанской областях – 35%

«Таким образом, местными исполнительными органами не достаточно принимаются меры по обеспечению социальными гарантиями и закреплению кадров на местах», - отметил министр.