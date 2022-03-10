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Сколько выплатят ветеранам ВОВ к 9 мая в Нур-Султане

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Марта 2022, 19:14
Сколько выплатят ветеранам ВОВ к 9 мая в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько выплатят столичным ветеранам к 9 мая, рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления занятости и социальной защиты Илья Скуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение предоставляется следующий проект об оказании в 2022 году дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы планируется оказать помощь 18 ветеранам по 1 522 100 тенге», - сказал и.о. руководителя Управления занятости и социальной защиты Илья Скуб на заседании маслихата.

По словам депутата столичного маслихата, этих средств недостаточно для ветеранов.

«Я думаю, что это очень мало. Это последние из людей, кто участвовал в войне. На весь город всего 18 ветеранов. Они достойны большего. У нас статус столицы. У нас есть возможность», - сказал депутат Бауыржан Джангунаков.

Илья Скуб ответил, что этот вопрос неоднократно поднимался.

«Мы не первый год выплачиваем по млн тенге. Другие регионы поднимали вопрос, у них нет такой возможности. Тогда Министерство труда решило, чтобы всем ветеранам регионов выплачивали в таком размере», - добавил он.


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