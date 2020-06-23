Сколько выплатили казахстанцам за сообщения о фактах коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о выплатах материальных поощрений за сообщения о фактах коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 4 года Антикоррупционной службой было поощрено 889 граждан на сумму порядка 130 млн тенге. Это с 2016 года данные. Так, в 2016 году было поощрено 163 лица на сумму 21 млн тенге, в 2017 году - на 32 млн тенге, в 2018 году - 28 млн тенге, в 2019 году – 32 млн тенге и за пять месяцев этого года поощрено 90 лиц на сумму порядка 14 млн тенге», - сообщил Данияр Бигайдаров во время онлайн-брифинга.

В этом году, по его словам, на колл-центр Антикоррупционной службы поступило 12 тысяч звонков.

«Только на единый колл-центр из них о фактах коррупции за пять месяцев этого года поступило 342 сообщения. 32 сообщения уже зарегистрированы, то есть возбуждены уголовные дела. Если сравнивать с показателем прошлого года, то за весь 2019 год было 32, а здесь уже за пять месяцев такая цифра», - отметил спикер.

«Теперь в разрезе регионов. Большинство поступающих в колл-центр сообщений - из Туркестанской области – 64 сообщения, города Алматы – 45, Алматинской области – 41 и Шымкента - 30. Это регионы, где через колл-центр поступает наибольшее количество обращений», - заключил Д. Бигайдаров.