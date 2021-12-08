Сколько выделено на лечение КВИ и надбавки медработникам в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Костанайской области на профилактику и лечение коронавирусной инфекции, а также надбавки медработникам выделено 13,4 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя регионального фонда, помощь населению в Костанайской области оказывают 60 поставщиков, из них 19 частных. В целом, на финансирование здравоохранения Костанайской области в этом году выделено 64,5 млрд тенге.

«Из них на гарантированной объем бесплатной медицинской помощи выделено – 41,3 млрд тенге, на ОСМС – 23,2 млрд тенге. Рост финансирования в 2021 году составил 34%. Кроме того, в 2021 году на профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции, а также надбавки медицинским работникам за участие в противоэпидемических мероприятиях в целях недопущения распространения COVID-19 выделено 13,4 млрд тенге. На отчетную дату освоено 96,9%», - сообщил Б. Нургалиев.

В этом году за счет средств, выделенных на ОСМС, также значительно увеличилось финансирование по следующим видам медицинской помощи: по стационарозамещающей помощи на 43%; по скринингам в 2,5 раза; по высокотехнологичным медицинским услугам в 6 раз; по восстановительному лечению и медицинской реабилитации в 3,7 раза; по консультативно-диагностической помощи увеличение с 4,6 до 7,5 млрд тенге, или на 64%.

«За 10 месяцев 2021 года медицинским организациям за оказание медуслуг населению выплачено 61,9 млрд тенге, что составляет 79,5% от плана.

Большая часть расходов – 15,6 млрд тенге – связана с обеспечением специализированной медицинской помощи в стационарных условиях. В целом, в круглосуточных стационарах пролечено 92 180 пациентов, в дневных стационарах – 30 015 пациентов, в стационарах села 34 767 человек», - добавил Б. Нургалиев.

Как оказалось, из-за карантинных мероприятий в регионе снизилось количество оказанных услуг первичной медико-санитарной помощи жителям области. Так, в текущем году оказано 442 тысячи услуг, тогда как в прошлом году было 869 тысяч. Как следствие, снизилось выявление заболеваний на ранней стадии, что привело к увеличению случаев экстренной госпитализации пациентов на 18%.

На предстоящий год фондом запланировано дальнейшее расширение объемов медицинской помощи населению, в том числе количество таких дорогостоящих услуг, как КТ/МРТ.

«Так же в следующем году планируется продолжить работу по проведению мониторинга медорганизаций на предмет качества оказания медуслуг населению.

В настоящий момент филиалом проводится процедура заключения договоров на оказание медпомощи в 2022 году. Уже известно, что амбулаторно-поликлиническую помощь населению будет оказывать 31 организация, это на уровне 2021 года. Финансирование медорганизаций нашей области в 2022 году составит 64,8 млрд тенге», - сказал Б. Нургалиев.

В завершение брифинга спикер напомнил, что Фонд позиционирует себя как защитник прав пациентов, поэтому о фактах нарушения своих прав пациент всегда может обратиться в контакт-центр по номеру 1406.