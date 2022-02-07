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Сколько вузов закрыто в Казахстане из-за снижения качества образования

7 Февраля 2022 12:24
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Сколько вузов закрыто в Казахстане из-за снижения качества образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вузов было закрыто в Казахстане из-за несоответствия качества образования в 2021 году, сообщил на своей страничке в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Закрыты 15 вузов, предоставлявших некачественное образование. Еще у 65 вузов отозвано более 500 лицензий из-за слабого качества обучения. Также закрыты 30 колледжей, и отозвано 2000 лицензий по тем специальностям, обучение по которым осуществлялось не на должном уровне», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что более 100 тыс. студентов переведены в другие вузы. Помимо этого, во время проверок были отчислены десятки тысяч фактически не обучавшихся студентов, на которых элементарно в вузе не было даже документов.


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#Образование   #Вузы   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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