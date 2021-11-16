Сколько вузов закрыли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вузов закрыли в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Закрыто 15 университетов, предоставлявших некачественное образование. Пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов», - сказал Аскар Мамин.
Глава Кабмина отметил, что уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей.
«Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни», - добавил Аскар Мамин.
Ранее Премьер отметил необходимость и далее повышать качество подготовки специалистов.
«Сейчас ведется большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность», - сказал Аскар Мамин.
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