+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько вузов закрыли в Казахстане

16 Ноября 2021 10:28
Поделиться:
Сколько вузов закрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вузов закрыли в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет
В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане 40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК

«Закрыто 15 университетов, предоставлявших некачественное образование. Пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина отметил, что уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей.

«Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни», - добавил Аскар Мамин.

Ранее Премьер отметил необходимость и далее повышать качество подготовки специалистов.

«Сейчас ведется большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность», - сказал Аскар Мамин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет
В Казахстане запустили Интерактивную карту обеспечения сел водоснабжением
Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане
40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
5 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
6 Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Читайте также
40 млрд тенге на расширение водопроводных сетей в селах просит МИИР РК
Когда казахстанцы смогут платно привиться вакциной Pfizer
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив