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Сколько всего случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

30 Ноября 2021 10:10
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Сколько всего случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республике зарегистрировано 971 541 случай коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мире зарегистрировано более 261 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 300 тыс. случаев. Умерло более пяти млн человек», - сказал Марат Шоранов.

Вице-министр добавил, что в европейском регионе ВОЗ отмечается тенденция роста заболеваемости.

«В республике зарегистрировано 971 541 случай коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 82 550 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 95% больных. Репродуктивное число составляет – 0,91, и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза», - проинформировал Марат Шоранов.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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