Сколько всего случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республике зарегистрировано 971 541 случай коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире зарегистрировано более 261 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 300 тыс. случаев. Умерло более пяти млн человек», - сказал Марат Шоранов.

Вице-министр добавил, что в европейском регионе ВОЗ отмечается тенденция роста заболеваемости.

«В республике зарегистрировано 971 541 случай коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 82 550 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 95% больных. Репродуктивное число составляет – 0,91, и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза», - проинформировал Марат Шоранов.