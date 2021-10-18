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    13:07, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько времени тратят водители на поиск парковочных мест в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько времени в среднем тратят столичные водители на поиск парковочных мест, рассказал руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 20 минут любой житель города тратит на проблемы с поиском парковочного места. 30% топлива в среднем автолюбителя уходит именно на процесс парковки. 27% водителей вступают в споры с другими водителями из-за парковочных мест», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султан.

    По его словам, 45% водителей отмечают, что дорожные заторы повышают уровень стресса. Если смотреть с точки зрения экономических факторов – более 100 млн (евро) европейская экономика ежегодно теряет по причине пробок.

    «Порядка 50% водителей отменяют или переносят текущие планы при возникновении проблем с паркингами. 30% пробок в городе возникает при поиске парковочных мест», - добавил Чингиз Досыбаев.

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