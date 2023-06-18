Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар, произошедший в Государственном природном лесном резервате «Семей орманы» на территории Бородулихинского района Абайской области, привел к большим потерям - 15 человек погибли, выгорело более 60 тысяч га соснового бора. Корреспондент МИА «Казинформ» выясняла, сколько времени потребуется на восстановление сгоревшего леса.

О состоянии в этой отрасли рассказал ветеран лесного хозяйства, председатель Совета ветеранов Бегеневского филиала ГЛПР «Семей орманы» Серик Смагулов.

В состав Государственного лесного резервата «Семей орманы» входит ленточный бор, расположенный в Бескарагайской районе, в северной части Абайской области.

На песчаных массивах Прииртышья растут ленточные боры. В районе пять основных таких массивов. Своё название «Бескарагай» («бес қарағай» — «пять сосен») район получил благодаря этим пяти лесным массивам уникального реликтового ленточного бора.

Карта ГЛПР «Семей орманы»

В

В районе расположены 6 филиалов Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» с лесопокрытой площадью в 390 804 га.





После пожаров изменился микроклимат – на месте соснового леса выросли осины и березы, весной все усыпано подснежниками – сон-травой. Начался процесс самовосстановления леса, лиственные деревья и травы подготавливали почву, обогащая ее для сосны. Кроме того, в связи с пожарами глубина залегания грунтовых вод увеличилась, повысилась соленость воды. На территории крупных лесных пожаров, которые произошли в 1998-2000 годах в Семипалатинском регионе, лесные культуры восстанавливаются.Вокруг больших деревьев сами вырастают молодые сосенки.

В 1990-е годы было уничтожено почти 40 процентов общей площади соснового бора. В бору официально работали на очистке гари крестьянские хозяйства и различные ТОО. Вокруг ленточного бора было установлено более 200 пилорам и шпалорезок. Искусственно был создан нездоровый потребительский интерес к лесу и условия беспрепятственного, безнаказанного его хищения. Это могло привести к полному уничтожению реликтового ленточного бора.





22 января 2003 года П равительство приняло решение о создании на территории ленточного бора Семейского региона Государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», со статусом особо охраняемой природной территории.

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства РК от 22 января 2003 года № 75 «О реорганизации отдельных государственных учреждений Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» . Основной функцией резервата является сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия.

Общая площадь территории РГУ «Семей орманы» по состоянию на 2014 год составляет 664,382 тыс ячи га, в том числе покрытые лесом угодья – 392,140 тыс ячи га. В состав учреждения входит 10 филиалов: Бородулихинский, Букебаевский, Бегеневский, Долонский, Жана-Семейский, Канонерский, Морозовский, Новошульбинский, Семипалатинский, Тау-Далинский. Филиалы подразделяются на 35 лесничеств, 355 обходов (средняя площадь обхода 1875 га). С момента создания природного резервата в 20 раз снизилось количество незаконных вырубок леса, объем незаконно срубленной древесины уменьшился в 63 раза.

С 2012 года на территории Семеновского лесничества вновь действует питомник по выращиванию молодых саженцев сосны. Это очень длительный и трудоемкий процесс. Сеянцы сосны выращиваются на открытом грунте в течение 2-х лет с целью получения стандартного посадочного материала. Например, это саженцы, которые выросли из семян, посеянных в прошлом году. Весной следующего года они будут готовы для высадки на открытые места.







Уход за молодыми саженцами на питомнике в течение летнего периода осуществляют несколько человек – прополка вручную. Также организован полив, круглосуточное дежурство. Например, это посев этого года. Для высадки сосны необходимо подготовить территорию, высадить вокруг кустарники, лиственные деревья. Каждые утро и вечер поливать, обрабатывать при необходимости от насекомых. А эти сосенки выросли сами из шишек с семенами растущих рядом деревьев.



По мнению ветерана, финансирование на лесное хозяйство распределяется по остаточному принципу. Например, отсутствует необходимая техника - в первую очередь для тушения пожаров, либо она еще с советских времен. Нет специальной одежды, обуви и элементарных инструментов.

«В советское время люди хотели работать лесниками, за счет лесхозов строили дома. Сейчас лесников заменили инспекторами, то есть у них более ограниченные обязанности. Например, в этот раз на пожар в Бородулихинском районе никто не хотел ехать. Они отвечали, что это не их обязанность. А пожарные машины вообще бы не доехали до места возгорания. У них так и происходит - выезжают один раз на пожар и потом сразу ломаются», - сказал Серик Смагулов. По его словам, зарплата очень низкая, люди поэтому не хотят приходить сюда работать, кадров, специалистов не хватает. «Нет никакой специальной одежды для работы в тяжелых условиях - например, для выкопки саженцев на питомниках при пересадке в опустевшие от пожара места, нет рукавиц, фартука. Женщины вручную из холодной земли выкапывают сосенки - делают прикоп, потом отправляют в лесопосадочную машину», - продолжил ветеран. «Шишку сушат при температуре 60-70 градусов, получают семена. Семена делятся на три сорта: третий - крупные, второй - чуть поменьше и первый - мелкие. От 40 до 60 кг на посев одного гектара уходит. С1996 года после пожаров за 30 лет много сажали. Сейчас у нас почти все площади засажены. В последние годы очень жаркая погода, поэтому приживаемость саженцев очень низкая. Раньше было 60 тонн в год шишки на семена, сейчас только 6 тонн», - продолжил он. По его мнению, после пожара требуется 50-60 лет, чтобы хоть наполовину восстановить лес на выгоревших территориях. «Теперь, после такого страшного пожара с человеческими жертвами, - считает ветеран. - Может будут изменения в лучшую сторону». Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Президент подписал Указ о награждении 14 работников «Семей Орманы» посмертно. 12 июня был объявлен Днем траура.