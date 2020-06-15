Сколько времени нужно для прохождения медицинского скрининга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Казахского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова рассказала, сколько времени нужно для прохождения скрининга организма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы скринингов остаются очень важными для всего нашего общества. Они способствуют ранней диагностике, опухолевых заболеваний в том числе. Скрининги у нас проводятся не только на рак, но и на сахарный диабет, давление, гипертонию. Поэтому очень важно выделять определенное время на это. Мы говорим работодателям об этом, это было нашей инициативой», - сказала Диляра Кайдарова во время онлайн брифинга.

Она назвала примерное количество дней, необходимое для прохождения скрининга.

«Мы предполагаем, что двух дней хватает для того, чтобы пройти данные скрининги. Это проверка холестерина, сахара, артериального давления и наши онкологические скрининги, которые уже существуют в течение 10 лет. С 2018 года мы изменили подходы к скринингам по онкологии. Для того, чтобы пройти эти скрининги, работодателю нужно выделить два дня»,- отметила спикер.

«Из 365 дней работы, я думаю, любой работодатель согласится выделить два дня. Это очень важно, так как количество онкобольных растет. В рейтинге смертности у нас первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, второе место – ДТП, и третье онкология», - заключила она.