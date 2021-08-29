Сколько времени может занять полная ликвидация последствий взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал, сколько времени потребуется, чтобы полностью ликвидировать последствия взрывов в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день имеются два очага различного тления на двух складах. Мы проводили совещание - саперы Министерства обороны и службы пожаротушения Министерства обороны работают в очагах. Имеется ряд неразорвавшихся боеприпасов. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям сейчас осуществляет подвоз воды для тушения, проводят другие мероприятия, связанные с возвращением тех жителей, которые были эвакуированы», - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Также, по информации министра, работает комиссия на месте по оценке размера ущерба имуществу.

«Я думаю, что в ближайшие дни приступят, непосредственно, к восстановлению разрушенного имущества. С учетом угрозы, которая пока сохраняется, в эпицентре возможны риски повторных взрывов», - заявил Юрий Ильин.

По словам главы МЧС, движение для грузового состава было открыто.

«По пассажирским сообщениям, думаю, будет решен вопрос по итогам сегодняшнего дня. Это все зависит от ситуации, потому что для проливки и разбора завалов требуется достаточно большое количество времени, затрат. Соответственно, вы понимаете, что риски при работе с боеприпасами не должны повлечь травмы саперов», - отметил Юрий Ильин.

Министр также ответил, сколько времени потребуется, чтобы полностью ликвидировать последствия взрывов.

«По информации совместно с рабочей рабочей группой, акиматом, Министерством обороны, думаю, что еще для полной ликвидации потребуется два-три дня», - заявил глава МЧС.

Ранее министр прокомментировал награждение погибших в результате взрывов в Жамбылской области.

По последним данным, число погибших в результате ЧС достигло 13 человек - это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. На данный момент известны имена 10 погибших.