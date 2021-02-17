Сколько времени могут сохраняться симптомы после заболевания COVID-19
«С октября 2020 года на базе нашего центра мы проводим обследование пациентов с постковидным синдромом. На основании приказа Министерства здравоохранения 24 ноября на базе Национального кардиохирургического центра был создан первый в стране постковидный центр как пилотный проект», - сказала Айнур Тауекелова на пресс-конференции в СЦК.
Она сообщила, что в декабре 2020 года в центре прошли обследование более 400 человек, из них 312 взрослых и 100 детей.
«Есть два термина, по которым можно разделить пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, это лонгковид - хронический ковид, когда появляются симптомы или признаки заболевания после перенесенной коронавирусной инфекции и они сохраняются в течение более трех недель. Это постковидный синдром, когда симптомы признаки или симптомокомплексы сохраняются у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции более 12 недель», - пояснила Айнур Тауекелова.