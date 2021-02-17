Сколько времени могут сохраняться симптомы после заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Где проходят пациенты обследование после заболевания коронавирусом и сколько времени у них могут сохранятся симптомы заболевания, рассказала заведующая отделением приемного покоя НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Айнур Тауекелова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С октября 2020 года на базе нашего центра мы проводим обследование пациентов с постковидным синдромом. На основании приказа Министерства здравоохранения 24 ноября на базе Национального кардиохирургического центра был создан первый в стране постковидный центр как пилотный проект», - сказала Айнур Тауекелова на пресс-конференции в СЦК.

Она сообщила, что в декабре 2020 года в центре прошли обследование более 400 человек, из них 312 взрослых и 100 детей.

«Есть два термина, по которым можно разделить пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, это лонгковид - хронический ковид, когда появляются симптомы или признаки заболевания после перенесенной коронавирусной инфекции и они сохраняются в течение более трех недель. Это постковидный синдром, когда симптомы признаки или симптомокомплексы сохраняются у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции более 12 недель», - пояснила Айнур Тауекелова.