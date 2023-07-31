Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана сообщили в министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период январь-март 2023 года отток кадров составил 71 медицинский работник (50 в страны ближнего зарубежья, 21 дальнего зарубежья), прибыло 191 медицинских работников (из стран ближнего зарубежья – 171, из дальнего зарубежья – 20)», - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В минздраве добавили, что регулирование социальной поддержки специалистов в области здравоохранения нормативно закреплено и реализуется на уровне местных исполнительных органов. Определение минимального гарантированного объема мер социальной поддержки и льгот специалистам в области здравоохранения, в том числе на приобретение или строительство жилья за счет местного бюджета, включая определение размеров и перечень категорий получателей жилищных сертификатов, входит в компетенцию маслихатов района (города областного значения), города республиканского значения, столицы.

«На центральном уровне потребность региона учитывается при размещении государственного образовательного заказа и распределении выпускников организаций образования и науки», - пояснили в ведомстве.