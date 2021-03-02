Сколько врачей ПМСП работают в казахстанских селах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации в сфере первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время первичную медико-санитарную помощь населению оказывают более 7 тысяч организаций ПМСП, в том числе 2 991 медицинский пункт, 836 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 379 врачебных амбулаторий и 2 182 поликлиники», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, медицинские услуги ПМСП оказывают 59% государственных и 41% частных организаций здравоохранения.

«Доля финансирования амбулаторной поликлинической помощи составляет 52,4% от общего объема ГОБМП и ОСМС. В организациях ПМСП работают порядка 10 тысяч врачей и 28 тысяч средних медицинских работников, в том числе 47% врачей и средних медицинских работников в сельской местности», - заключил министр.