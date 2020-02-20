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Сколько врачей не хватает в Атырауской области

20 Февраля 2020 14:56
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Сколько врачей не хватает в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области здоровье населения будет в приоритете. Об этом аким региона Махамбет Досмухамбетов сообщил на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил аким области, в последнее время выросли показатели материнской и детской смертности.

«В данном направлении принимаются меры. В частности, приобретены специальные аппараты для выхаживания новорожденных. С начала февраля в здании городского роддома открылся филиал Алматинского медико-генетического центра. Там проводится биохимико-перинатальная диагностика беременных женщин и неонатальная диагностика новорожденных. Благодаря этому можно своевременно выявлять различные генетические заболевания и предотвращать их развитие. В настоящее время алматинские врачи обучают местных специалистов. Надеемся, что будут хорошие результаты», – сказал Махамбет Досмухамбетов.
Отметив, что пока еще не решен полностью вопрос дефицита с врачами. В прошлом году в регион прибыло 130 врачей. Тем не менее, не хватает еще около двухсот специалистов.

«Для решения вопроса дефицита кадров планируется выделить в этом году 110 грантов для обучения студентов в высших медицинских учебных заведениях. Наряду с этим принимаются меры по обеспечению жильем работников здравоохранения. На сегодня 89 медицинских работников приобрели жилье», – уточнил Махамбет Досмухамбетов.


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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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