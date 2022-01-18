Сколько врачей имеется в резерве для борьбы с КВИ, сообщили в Минздраве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры по укреплению и организации своевременной медицинской помощи на уровне ПМСП принимаются в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Учитывая рост числа амбулаторных больных министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами регионов принимает меры по укреплению и организации своевременной медицинской помощи на уровне ПМСП», - сказала Ажар Гиният.
Было отмечено, что в стране функционируют 3054 мобильных бригады, в резерве 1622 бригады.
К амбулаторному лечению больных с КВИ подключены участковые медицинские работники.
Экстренную медицинскую помощь оказывают 1486 бригад скорой медицинской помощи, в резерве 150.
«Всего в оказании медицинской помощи при КВИ задействовано порядка 40 тысяч медицинских работников, из них 7 239 врачей, при этом имеется резерв 4 556 единиц, из них 1217 врачей», - добавила Ажар Гиният.
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