АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жителям Алматы рассказали, сколько вопросов в анкетах переписи населения и как отличить интервьюера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общенациональная перепись населения стартовала 1 сентября и пока проходит в онлайн-формате. У жителей Алматы есть возможность заполнить электронные бланки, не выходя из дома, либо на переписных участках.

Какие вопросы задают казахстанцам - в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Департамента Национального Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Алматы Айдар Абилдабеков.

«В прошлой переписи 2009 года респонденты отвечали на 45 вопросов. В переписи 2021 года разработан 91 вопрос, из которого 69 являются обязательными и 22 вопроса уточняющими. Кроме демографических, жилищных, вопросов занятости, в анкеты включены вопросы о здоровье горожан, в том числе, болел ли респондент коронавирусом, вакцинировался ли он», - говорит. А. Абилдабеков.

Руководитель департамента объяснил, для чего в анкеты добавили вопросы о влиянии пандемии.

«Ответы казахстанцев будут изучены, по ним можно будет узнать об общем состоянии респондентов. Полученные данные будут проверены и обработаны. В 2022-2023 годах запланировано подвести итоги, которые будут опубликованы в десяти сборниках и включать в себя следующие показатели: национальный состав, миграцию, образование, брак и семью, домашнее хозяйство, занятость, доходы и источники средств существования, жилищные характеристики», - сообщил А. Абилдабеков.

В свою очередь итоги переписи будут использоваться для экономического прогнозирования, определения политики в области занятости, создания других социальных программ, а также для выполнения функций органов государственной власти, информационного обеспечения науки и всего общества.

«Полученные данные будут использованы для экономического развития региона. Например, для постройки детских садов, школ, больниц, поликлиник, открытия градообразующих предприятий», - добавил А. Абилдабеков.

Для того, чтобы уберечься от мошенников во время переписи населения, руководитель Департамента Национального Бюро статистики по городу Алматы Айдар Абилдабеков посоветовал гражданам обращать внимание на отличительные предметы одежды интервьюеров.

«Интервьюеры будут вести подомовой обход с 1 по 30 октября. Каждый интервьюер-переписчик будет иметь при себе удостоверение с фотографией и печатью Департамента статистики Алматы, также шарф и сумку с символикой национальной переписи и электронный планшет для введения данных.

Достоверность документа можно будет проверить на сайте s anaq.gov.kz. Для этого нужно вбить номер удостоверения в специальную поисковую строку - «Поиск интервьюера» (находится в правом верхнем углу) и проверить, соответствует ли информация действительности.