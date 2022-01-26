Сколько волков обитает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сколько волков обитает в Павлодарской области. Охота на волков не запрещена, но в случае снижения их количества государство примет меры по их защите, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, волк включен в перечень животных, популяция которых подлежит регулированию с целью охраны здоровья населения и предохранения от заболеваний сельскохозяйственных домашних животных.

«Численность волков в регионе за 2021 год составила 224 особи, а на всей территории страны – 14 408 особей», – говорится в сообщении ведомства.

Регулирование численности хищника проводится во всех областях Казахстана, за исключением Северо-Казахстанской области, поскольку здесь из-за географических особенностей нет оседлых волков, они появляются только во время миграции.

Необходимо отметить, что волк – достаточно пластичный вид, и в зависимости от климатических, географических условий, а также кормовой базы его популяция может сильно варьироваться.

Вместе с тем запрет на регулирование волков не устанавливался. В случае резкого снижения их количества инспекцией лесного хозяйства и животного мира будут приняты соответствующие меры по сохранению популяции.

Напомним, в январе в Иртышском лесном резервате началась перепись животных. Специалисты отмечают, что поголовье косуль, зайцев и лис заметно увеличилось.



