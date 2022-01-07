НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько военных сил ОДКБ прибыло в Казахстан, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, общее количество составляет 2500 человек», - сказал Шахрат Нурышев в интервью журналистам.

По его словам, все они были направлены в Алматы. Военнослужащие в Казахстан прибыли из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстан и Беларуси.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев заявил, что солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков.

«Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования», - сообщил Даурен Абаев.