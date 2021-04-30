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Сколько военных прошло вакцинацию в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
30 Апреля 2021, 17:32
Сколько военных прошло вакцинацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько военных прошло вакцинацию в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Созданы все условия для охвата военнослужащих вакцинацией. В военных силах для этого имеется 15 госпиталей, оснащенных необходимым оборудованием, лазаретов и больниц, действует более 130 медпунктов. На сегодня число вакцинированных составило около 30 тысяч. Вакцинация продолжается», - сказал Мухамеджан Таласов.

Ранее сообщалось, что рацион военнослужащих планируют разнообразить за счет казахской национальной кухни.

«Мы сейчас начали работу с Казахстанской академией питания. Мы в этом году планируем еще раз разнообразить (меню, прим.ред.), поработать с ними и внедрить наши казахстанские фишки – конину, баранину, курт. Наши же предки все это использовали, особенно в дальних походах. Я думаю, что это нужно было сделать, и к этому мы сегодня пришли», - сообщил Мухамеджан Таласов.


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