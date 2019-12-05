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Сколько военнослужащих Казахстана прошли обучение в Турции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК рассматривается законопроект РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«До настоящего времени сотрудничество в военной области между двумя государствами осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве в области военного образования от 8 августа 1993 года, а также в области военной науки, техники и образования от 23 февраля 1994 года. В связи с несоответствием некоторых положений выше указанных договоров действующему законодательству двух государств и отсутствием в них норм по финансовому обеспечению проведения мероприятий, было принято решение заключить новое соглашение в области военного сотрудничества», - сказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.
Он отметил, что целью рассматриваемого соглашения является дальнейшее развитие военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между двумя государствами.
«Соглашение включает в себя такие сферы сотрудничества, как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, картография, гидрография, топо-геодезическое обеспечение транзит военного имущества через пространство, оказание медицинской помощи, юрисдикция, а также другие вопросы, которые ранее не были охвачены», - перечислил спикер.
В свою очередь, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, депутат Сената Мухтар Кул_Мухаммед подчеркнул, что Турция является дружественным нам государством и государством-партнером.
«Поэтому военное сотрудничество с Турцией для нас очень важно. (…) И предлагаемое сейчас новое соглашение предусматривает сотрудничество на основе уважения и взаимной выгоды. Турция является членом НАТО, и в настоящее время в Турции обучены 200 офицеров из Казахстана. Это очень сильное государство с сильной военной подготовкой. Офицеры, которые получили подготовку именно в Турции, сейчас выполняют военную миссию у нас с достоинством. Для нас это очень эффективное соглашение с точки зрения военного сотрудничества, оно будет оказывать свое воздействие, поэтому прошу поддержать это соглашение», - заключил М. Кул-Мухаммед.
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