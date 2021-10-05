Сколько воды поступает в Казахстан по трансграничным рекам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем водных ресурсов Казахстана составляет 90-100 км3. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем водных ресурсов Казахстана составляет 90-100 км3, из которых 50,8 км3 – местный сток, 39,2 км3 поступают по трансграничным рекам из Китая, стран Центральной Азии и России. Запасы подземных вод составляют 15,5 км3/год, разведанных на территориях более 3,5 тысячи месторождений», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр отметил, что в 2020 году по республике водозабор составил 24,9 км3, из них на нужды сельского хозяйства 15 км3 (65%) воды. Неэффективное использование составляют 3 км3.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил об увеличении потребности населения в воде с каждым годом.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по расширению площадей орошаемых земель к 2025 году до 2,2 млн га, а к 2030 году до 3 млн га. На сегодняшний день общий объем водозабора для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 км3», - сказал Аскар Мамин.