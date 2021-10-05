НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько водохранилищ и гидротехнических сооружений реконструируется в Казахстане на сегодня, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводится реконструкция 41 аварийного водохранилища и гидротехнических сооружений (ГТС). За последние пять лет были сданы в эксплуатацию 15 проектов. Семь планируется сдать до конца 2022 года и оставшиеся 19 - до конца 2025 года», - уточнил Сериккали Брекешев.

Было отмечено, что в рамках национального проекта «Жасыл Казахстан» поддержано Республиканским бюджетом 20 млрд тенге (на 16 объектов) из 30 млрд тенге. Для завершения реконструкции аварийных сооружений дополнительно необходимы средства в размере 10,0 млрд тенге.

«В результате реализация данных проектов приведет к аккумулированию воды до 1,2 км3 и дополнительно снизит паводковую угрозу для 40 населенных пунктов с общей численностью населения в 300 тыс. человек», - добавил Сериккали Брекешев.



