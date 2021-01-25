Сколько водителей лишили прав за вождение в состоянии опьянения в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане задержано 21,4 тыс. водителей в состоянии опьянения в 2020 году. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Всего лишено права управления за нарушения ПДД – 25,9 тыс. водителей, подвергнуты административному аресту 21,2 тыс. человек», - уточнил Серик Тусупов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут расширяться системы видеонаблюдения в городах и населенных пунктах.

«Необходимо отметить, что сегодня по стране уже установлено 6,5 тысяч камер видеонаблюдения центров оперативного управления, 63 тысячи камер во дворах домов», - уточнил Нурдильда Ораз.