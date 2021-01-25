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    12:33, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько водителей лишили прав за вождение в состоянии опьянения в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане задержано 21,4 тыс. водителей в состоянии опьянения в 2020 году. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Всего лишено права управления за нарушения ПДД – 25,9 тыс. водителей, подвергнуты административному аресту 21,2 тыс. человек», - уточнил Серик Тусупов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане будут расширяться системы видеонаблюдения в городах и населенных пунктах.

    «Необходимо отметить, что сегодня по стране уже установлено 6,5 тысяч камер видеонаблюдения центров оперативного управления, 63 тысячи камер во дворах домов», - уточнил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК 2020-Итоги года ДТП Правоохранительные органы
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