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    12:43, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько водителей лишили прав в 2021 году в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают казахстанцы, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из основных факторов дорожной безопасности по-прежнему остается транспортная дисциплина водителей. Ежегодно нами выявляется порядка 5,652 млн нарушений ПДД», - сказал Серик Тусупов на брифинге.

    Так, по его словам, в текущем году выявлено более 1,3 млн нарушений ПДД.

    В том числе: 437 тысяч фактов превышений скорости, 289 тысяч нарушений требований знаков и разметки, 68,6 тысячи нарушений пользований световыми приборами, 5 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, 19,5 тысячи нарушений правил остановки и стоянки.

    Задержано 5,2 тысячи водителей в состоянии опьянения.

    Всего лишено права управления за нарушения ПДД 6 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 5,3 тысячи человек.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Транспорт Борьба с преступностью Общество Безопасность Правоохранительные органы
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