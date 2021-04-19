Сколько водителей лишили прав в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают казахстанцы, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных факторов дорожной безопасности по-прежнему остается транспортная дисциплина водителей. Ежегодно нами выявляется порядка 5,652 млн нарушений ПДД», - сказал Серик Тусупов на брифинге.

Так, по его словам, в текущем году выявлено более 1,3 млн нарушений ПДД.

В том числе: 437 тысяч фактов превышений скорости, 289 тысяч нарушений требований знаков и разметки, 68,6 тысячи нарушений пользований световыми приборами, 5 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, 19,5 тысячи нарушений правил остановки и стоянки.

Задержано 5,2 тысячи водителей в состоянии опьянения.

Всего лишено права управления за нарушения ПДД 6 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 5,3 тысячи человек.