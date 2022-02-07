Сколько вкладчиков «Отбасы банка» получили государственную премию

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Государственную премию получил 1 716 431 вкладчик «Отбасы банка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувшие выходные 1 716 431 клиент «Отбасы банка» получили на свои счета премию государства. Всего на их депозиты по итогам 2021 года было зачислено 61,7 млрд тенге.

Максимальную премию в размере 116 680 тенге получили 382 406 вкладчиков «Отбасы банка». На своих счетах в 2021 году они скопили минимум 583 400 тенге или 200 МРП.

Те клиенты, которые на своих депозитах собрали более высокую сумму, смогут получить премию на остаток не поощренной суммы при ее начислении по итогам 2022 года.

«В прошлом году в «Отбасы банке» новые депозиты открыли 601 367 казахстанцев, чтобы накопить на первоначальный взнос и купить жилье по доступным условиям. Это рекордное количество, которое объясняется еще и возможностью перевести свои пенсионные излишки на сберегательный счет. За 15 дней декабря это успели сделать более 34 тысяч человек. Они перевели на депозиты 55 млрд тенге и тоже получили премию государства, а значит на несколько шагов стали ближе к цели», - пояснила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Бонус от государства помогает сократить срок накопления на депозите, чтобы в дальнейшем получить жилищный заем по ставке 5% годовых. Также премия государства в совокупности с вознаграждением банка делает депозиты одними из самых доходных на рынке, так как годовая эффективная ставка по ним может достигать 14% годовых. Больше всего эти преимущества накопления в «Отбасы банке» ценят жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе. Именно в этих городах самый большой депозитный портфель.

По итогам нынешнего года максимальная премия государства будет равна 122 520 тенге. Чтобы ее получить, необходимо будет накопить на счете в «Отбасы банке» как минимум 612 600 тенге (200 МРП).

Если один вкладчик имеет в банке несколько депозитов, то премия государства будет зачисляться только на один из них. Поэтому клиентам «Отбасы банка», которые планируют накапливать ежегодно более высокую сумму, для сохранения максимальной доходности можно открыть депозиты на членов семьи и равномерно делать взносы. Тогда премия государства будет начисляться на каждый из них. А когда накопится 50% от стоимости жилья и придет время получать жилищный заем (ставка по жилищному займу составляет 3,5% - 5%), то счета можно объединить и приобрести дом или квартиру. Эта опция в «Отбасы банке» называется «Семейный пакет».

Напомним, если вкладчик «Отбасы банка» решит снять свои сбережения и закроет депозит, которому менее трех лет, то начисленная премия государства будет возвращена в бюджет.