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Сколько вкладчиков могут снять свои пенсионные накопления в 2022 году

3 Декабря 2021 17:36
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Сколько вкладчиков могут снять свои пенсионные накопления в 2022 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ЕНПФ расказали, сколько вкладчиков имеют пенсионные накопления с необходимой для досрочного изъятия суммой в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 1 ноября, общее количество вкладчиков, имеющих пенсионные накопления с необходимой суммой, доступной для использования к 2022 году, составляет 582 тысяч человек. Общая сумма накоплений, доступной к изъятию, составляет около 901 млрд тенге», - рассказал председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов.

Из них количество граждан, имеющих накопления свыше размера порога минимальной достаточности на 2022 год, составляет около 151 тысячи человек, с общей суммой накоплений, доступной к изъятию, около 540 млрд тенге.

К слову, по старым порогам свои пенсионные накопления еще можно снять до 31 декабря.

Председатель правления АО «ЕНПФ» отметил, что у населения должно быть понимание того, что пенсионные накопления в первую очередь предназначены для пенсии, а для улучшения жилищных условий необходимы соответствующие другие источники.

«Необходимо создать условия, чтобы люди копили. Однако все понимают, что пенсионные накопления не позволяют решить жилищную проблему. В этом случае государство не остается в стороне. Будут разрабатываться другие программы для улучшения жилищных условий. И вот эти ипотечные программы в дальнейшем получат развитие», - сказал он.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2022 года более чем в два раза вырастут пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) прокомментировали изменения.

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#ЕНПФ  
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Автор:

Гульзат Сахова

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