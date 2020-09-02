Сколько видов налогов и платежей передадут в бюджеты сельских округов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработана новая Концепция развития местного самоуправления. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут разработаны новые подходы к региональному развитию страны, включающие меры по раскрытию конкурентных преимуществ каждого конкретного региона. Для этого будут внесены соответствующие изменения в Прогнозную схему территориально-пространственного развития до 2030 года», - сказал Руслан Даленов.

Министр добавил, что продолжится активная релизация проекта «Ауыл ел бесігі», который направлен на решение актуальных инфраструктурных вопросов в сёлах.

«В рамках совершенствования местного самоуправления будут расширены финансовые возможности бюджетов сельских округов, то есть передача 4 видов налогов и платежей. Будет разработана новая Концепция развития местного самоуправления. В рамках данной Концепции будут выработаны предложения по внедрению прямых выборов сельских акимов, расширению имущественных прав местного государственного управления и полномочий маслихатов», - добавил Руслан Даленов.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.