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Сколько видов налогов и платежей передадут в бюджеты сельских округов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработана новая Концепция развития местного самоуправления. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Будут разработаны новые подходы к региональному развитию страны, включающие меры по раскрытию конкурентных преимуществ каждого конкретного региона. Для этого будут внесены соответствующие изменения в Прогнозную схему территориально-пространственного развития до 2030 года», - сказал Руслан Даленов.
Министр добавил, что продолжится активная релизация проекта «Ауыл ел бесігі», который направлен на решение актуальных инфраструктурных вопросов в сёлах.
«В рамках совершенствования местного самоуправления будут расширены финансовые возможности бюджетов сельских округов, то есть передача 4 видов налогов и платежей. Будет разработана новая Концепция развития местного самоуправления. В рамках данной Концепции будут выработаны предложения по внедрению прямых выборов сельских акимов, расширению имущественных прав местного государственного управления и полномочий маслихатов», - добавил Руслан Даленов.
Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».
С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.
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