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    10:47, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько видов лекарств подлежат бесплатной выдаче в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня страна полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В больницах сформирован месячный запас лекарств для лечения КВИ, на складах СК «Фармация» и в аптеках – двухмесячный запас. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 млрд тенге», заверил Алексей Цой.

    Глава Минздрава добавил, что в целях снижения нагрузки на больницы и аптеки с августа бесплатно выдаются 5 видов лекарств для лечения КВИ на амбулаторном уровне с запасом на 1 млн. пациентов.

    «Проведена совместная работа с Агентством по защите и развитию конкуренции, в результате стоимость по 232 антиковидным препаратам в среднем снизилась на 27%. Медицинские маски реализуются в свободной продаже в среднем по 20 тенге, на складах сформирован достаточный запас в объеме 21,5 млн. штук. Медицинские организации полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, акиматами регионов сформирован 3-х месячный запас», - резюмировал Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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