Сколько видов лекарств подлежат бесплатной выдаче в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня страна полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В больницах сформирован месячный запас лекарств для лечения КВИ, на складах СК «Фармация» и в аптеках – двухмесячный запас. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 млрд тенге», заверил Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что в целях снижения нагрузки на больницы и аптеки с августа бесплатно выдаются 5 видов лекарств для лечения КВИ на амбулаторном уровне с запасом на 1 млн. пациентов.

«Проведена совместная работа с Агентством по защите и развитию конкуренции, в результате стоимость по 232 антиковидным препаратам в среднем снизилась на 27%. Медицинские маски реализуются в свободной продаже в среднем по 20 тенге, на складах сформирован достаточный запас в объеме 21,5 млн. штук. Медицинские организации полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, акиматами регионов сформирован 3-х месячный запас», - резюмировал Алексей Цой.