Сколько видеокамер установили на автодорогах Казахстана в 2020 году
«Значительный профилактический и сдерживающий эффект ДТП приносит установка автоматических камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. В 2020 году во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно установлено порядка 3,5 тысячи камер», - сказал Серик Тусупов.
Было отмечено, что общее количество камер за прошлый год возросло на 36% и составило 12 856.
В прошлом году с их помощью выявлено 2,6 млн нарушений ПДД. Таким образом, каждое второе нарушение ПДД в стране выявляется с помощью автоматических камер (48%, или 2,6 млн из 5,6 млн нарушений).
«Данная мера позволила в целом повысить дисциплину участников дорожного движения, что повлияло на снижение показателей аварийности в стране. Они доказали свою эффективность в надзоре за дорожным движением и повышении дисциплины водителей», - заключил представитель МВД.