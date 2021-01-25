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    12:48, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько видеокамер установили на автодорогах Казахстана в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году на дорогах Казахстана дополнительно установлено порядка 3,5 тысячи видеокамер. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значительный профилактический и сдерживающий эффект ДТП приносит установка автоматических камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. В 2020 году во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно установлено порядка 3,5 тысячи камер», - сказал Серик Тусупов.

    Было отмечено, что общее количество камер за прошлый год возросло на 36% и составило 12 856.

    В прошлом году с их помощью выявлено 2,6 млн нарушений ПДД. Таким образом, каждое второе нарушение ПДД в стране выявляется с помощью автоматических камер (48%, или 2,6 млн из 5,6 млн нарушений).

    «Данная мера позволила в целом повысить дисциплину участников дорожного движения, что повлияло на снижение показателей аварийности в стране. Они доказали свою эффективность в надзоре за дорожным движением и повышении дисциплины водителей», - заключил представитель МВД.


    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП Цифровой Казахстан Общество Безопасность Происшествия Правоохранительные органы
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