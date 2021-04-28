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    19:01, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько ВИЧ-инфицированных содержится в местах лишения свободы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько ВИЧ-инфицированных содержится в местах лишения свободы в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в исправительных учреждениях содержится 1 330 ВИЧ-инфицированных, из них 92 женщины.

    Вместе с тем в КУИС отмечают, что специалистами областных центров по профилактике СПИД осуществляется диспансерный осмотр всех больных с ВИЧ-инфекцией, проводится обследование и лечение.

    Работа со спецконтингентом начинается с момента прибытия и включает в себя дотестовое и послетестовое консультирование, добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ.

    Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

    «Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил председатель комиссии Канат Мусин.

    В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Правоохранительные органы
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