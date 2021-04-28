НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько ВИЧ-инфицированных содержится в местах лишения свободы в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в исправительных учреждениях содержится 1 330 ВИЧ-инфицированных, из них 92 женщины.

Вместе с тем в КУИС отмечают, что специалистами областных центров по профилактике СПИД осуществляется диспансерный осмотр всех больных с ВИЧ-инфекцией, проводится обследование и лечение.

Работа со спецконтингентом начинается с момента прибытия и включает в себя дотестовое и послетестовое консультирование, добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ.

Ранее сообщалось, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обеим темам очень много», - отметил председатель комиссии Канат Мусин.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.