Сколько валютных интервенций провел Нацбанк РК для поддержки курса тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько валютных интервенций провел Национальный банк РК для поддержки курса тенге, рассказал на заседании Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях неопределенности и резкого ухудшения внешних условий значительно возрос спрос на иностранную валюту у физических и юридических лиц», - сказал Ерболат Досаев.

Глава финрегулятора добавил, что в целях недопущения дестабилизирующих колебаний тенге Национальный Банк впервые с октября 2020 года провел валютные интервенции в последние дни ноября текущего год на сумму 239 млн долларов США.

Ранее председатель Национального банка РК прокомментировал ситуацию с ослаблением курса тенге.

«В ноябре текущего года наблюдалась высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках на фоне обнаружения нового штамма коронавируса и сообщений о его распространении в США и Европе, что также вызвало резкое падение нефтяных котировок», - сказал Ерболат Досаев.

Спикер добавил, что мировые цены на нефть снижались до минимальных уровней с конца августа – до 65-66 долл. США за баррель



