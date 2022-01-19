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Сколько вакцинированных заразились коронавирусом в СКО

19 Января 2022 11:30
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Сколько вакцинированных заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали, сколько вакцинированных заразились коронавирусом и как перенесли заболевание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Исполняющий обязанности руководителя ведомства Нурлан Айманов на заседании акимата сообщил, что среди тех, кто прошел полный курс вакцинации – более 260,7 тысячи человек - COVID-19 выявили у 3 280 человек, или 1,2% от общего числа. Из них более 41% перенесли заболевание в бессимптомной форме, остальных госпитализировали в инфекционные стационары в состоянии средней степени тяжести.

«С 1 февраля прошлого года по 17 января нынешнего через инфекционные отделения области прошли 11 347 невакцинированных, через отделения реанимации – 1 796 невакцинированных. На постоянной кислородной поддержке сейчас находятся 128 человек. При этом 98% находящихся на стационарном лечении не вакцинированы», - сказал Н. Айманов.

По данным облздрава, обеспокоенность вызывает большое количество непривитых жителей региона, входящих в так называемые группы риска: пожилых и состоящих на учете с хроническими заболеваниями.

«Более 80% в структуре госпитализированных и 65% в структуре смертности от коронавируса составляют невакцинированные лица, состоявшие на диспансерном учете. В этой группе подлежат вакцинации 79,9 тысячи человек, из них остаются невакцинированными около 28%. Людей старше 60 лет более 80% в структуре госпитализированных и 78% в структуре смертности. Подлежат вакцинации 116 тысяч человек, из них получили вакцину только 52%», - сказал Н. Айманов.

Он уверен, что вакцинация показала свою эффективность и ревакцинация является обязательным шагом в продолжающейся борьбе с короновирусом.

«Ревакцинация стартовала 22 ноября прошлого года. Подлежат ревакцинации в январе 144 946 человек. Прошли ее всего 46,6 тысячи, или 32%. Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, оптимистический сценарий пандемии в условиях циркуляции штамма «омикрон» возможен при проведении ревакцинации не менее чем на 70%, то есть необходимо до 1 февраля ревакцинировать еще 54,8 тысячи человек, или 3,9 тысячи в сутки», - подчеркнул Н. Айманов.

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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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