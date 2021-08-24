Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой привел статистические данные касательно вакцинации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население. Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет 97,5%, тогда как вакцинированных граждан заболело лишь 2,5%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и с тяжелым течением КВИ: 95% пациентов, находящихся в реанимации и на искусственной вентиляции легких, приходится также на невакцинированных.
«Представленные данные еще раз наглядно демонстрируют эффективность вакцинации. В этой связи еще раз хочу обратиться к населению и призвать граждан, которые до настоящего времени еще не вакцинировались, принять правильное решение в пользу вакцинации. Это позволит нам всем сохранить не только свое здоровье, но и здоровье наших близких и коллег», - заключил министр.
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