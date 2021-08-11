Сколько вакцинированных умерло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил об уровне летальности от коронавирусной инфекции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Удельный вес летальности от COVID-19 среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%, при этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания. Данные факты еще раз доказывают эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от COVID-19», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Ранее А. Цой сообщил об эпидемиологической ситуации в мире. По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн., Европе – более 60 млн., в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн., в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн.

Он также заявил о замедлении роста заболеваемости коронавирусной инфекции в августе. «В РК, в связи с выявлением дельта-штамма, в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в городе Нур-Султане», - сказал Алексей Цой







