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    15:43, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько вакцинированных от КВИ скончались в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вакцинированных от КВИ скончались в Казахстане сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 февраля на конец августа текущего года у нас количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от коронавирусной инфекции составляет порядка 5%. Очень важно понимать, что подавляющая часть умерших были не вакцинированными», - сказал Алексей Цой.

    Ранее он рассказал, когда в Казахстане начнется ревакцинация населения от коронавируса.

    «Сейчас вопрос ревакцинации стоит перед всеми странами мира. В Казахстане создана отдельная рабочая группа из ведущих ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств, ВОЗ и других организаций, сводится весь полученный опыт на данный момент», - сообщил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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