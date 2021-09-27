НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько вакцинированных от КВИ скончались в Казахстане сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 февраля на конец августа текущего года у нас количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от коронавирусной инфекции составляет порядка 5%. Очень важно понимать, что подавляющая часть умерших были не вакцинированными», - сказал Алексей Цой.

Ранее он рассказал, когда в Казахстане начнется ревакцинация населения от коронавируса.

«Сейчас вопрос ревакцинации стоит перед всеми странами мира. В Казахстане создана отдельная рабочая группа из ведущих ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств, ВОЗ и других организаций, сводится весь полученный опыт на данный момент», - сообщил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов.