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Сколько вакцин QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac осталось в регионах Казахстана

28 Июля 2021 18:39
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Сколько вакцин QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac осталось в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала, какие виды вакцин остались в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня остатков вакцины «Спутник V» - около 700 тысяч первого компонента. Hayat-Vax - 5,5 тысяч, он присутствует сегодня только в Мангыстауской области. QazVac - 2900, в Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской областях - тоже остатки вакцины. Но 99 тысяч вакцины QazVac развозятся по всей стране, и до 31 числа во всех регионах будет доступен дополнительный объем QazVac. CoronaVac есть в объеме 17 тысяч вакцин, основное количество - 8 тысяч - в Мангыстауской области, Караганде, Атырау и Туркестане», - сообщила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК сообщила , на сегодня после получения вакцины от коронавируса заболели 6 420 человек по стране.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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