Сколько вакцин от коронавируса есть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали ситуацию с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 20 июня зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 101 случаев с симптомами и 14 без симптомов. Выписано всего – 12, поступило – 38. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 665 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 56. На ИВЛ – 10, на неинвазивной ИВЛ – 19, High flow занято – 17 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 981 пациента, с симптомами – 793 с легкой и средней степенью, без симптомов – 188», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

Всего за весь период с 1 февраля по 20 июня вакцинировано – 375 340 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 2 426 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 45 304 человек.

В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 74 210 доз первого компонента, 105 880 доз второго компонента.



